Honor 9 Test: Tolles Gesamtpaket zum kleinen Preis

Das Honor 8 war eines meiner Lieblingssmartphones des Jahres. Ein super Gesamtpaket zum Kampfpreis, welches ich immer wieder empfehlen würde. Mit dem Honor 9 kommt nun ein Nachfolger, der vieles noch besser macht.

Das Honor 9 ist wirklich ein attraktives Gesamtpaket, vor allem zu dem vergleichsweise günstigen Preis. Wer noch ein Honor 8 hat, braucht aber nicht unbedingt zu wechseln und kann auf den nächsten Ableger abwarten.

Es ist bereits jetzt, vor allem bei dem Preis, eines meiner Favoriten des Jahres.

Honor 9 Design

15 Schichten aus Glas und Aluminium auf der Rückseite

Strahlender als das Honor 8

Rückseite erzeugt Lichteffekte bei Einstrahlung

Rückseite an den Seiten abgerundet

20 + 12 MP Kamera mit Dual-LED und Laserfokus hinten

Rahmen und Tasten aus Metall

Infrarotsensor und Mikrofon für Geräuschunterdrückung oben

3,5 mm Klinkenstecker, USB-C Anschluss und Mikrofon/Lautsprecher unten

Dual Sim Slot links (2 Nano Sim oder 1 Sim + microSD-Karte

Fingerprintsensor vorne mit Softkeys links und rechts (sichtbar durch punktförmige LEDs)

Power und Lautstärkewippe rechts

Vorne Frontspeaker, Licht- und Annäherungssensor und 8 MP Frontkamera

5,15 Zoll Display, 2,5D Glas

Farben: Grau, Blau und Schwarz

Das Honor 9 liegt super in der Hand und fühlt sich auch wirklich gut an. Es ist vom Design her sehr schön und stylisch und sorgt für Aufmerksamkeit vor anderen Leuten. Der Slogan „Designed für den Tag“ ist also schon mal nicht falsch. Es sieht dem Xiaomi Mi6 sehr ähnlich, aber ist schöner aufgrund der besonderen Rückseite und wirkt auch größer in der Bauform.

Ich gehe davon aus, dass Honor wieder die selbe eigene Alumosilikat-Oberfläche (also kein Gorilla Glas) nutzt. Wenn ja sollte sie ziemlich kratzfest sein. Für alle Unsicheren ist ein durchsichtiges Schutzcover dabei, dass das Licht sogar wirklich gut durchlässt und dem Aussehen des Gerätes nicht schadet. Leider hält das Cover nicht viel aus und zerkratzt gefühlt auch schon, wenn es nur auf dem Tisch liegt. Außerdem sind obere und untere Kante etwas scharf geschnitten. Als Übergangslösung ist es aber eine nette Beigabe.

Das Design ist am Ende nicht wirklich neu. Aber ich finde es ist ein gelungenes Update zum Honor 8 und lässt es moderner wirken. Besonders die graue Version hat es mir angetan, denn die Farbe ist gerade bei vielen Smartphones in Mode gekommen und Honor setzt es nochmal schöner um als die Konkurrenz. Es zieht natürlich auch Fingerabdrücke an, wobei es aber nicht so schlimm ist wie beim Sony XZ Premium oder HTC U11. Subjektiv ist es für mich eines der schönsten Smartphones derzeit. Zu denen gehört bei mir auch das Mochabraune Huawei Mate 9 und das Blackberry KeyOne.

Dass der Fingerprintsensor jetzt an einer anderen Position sitzt, ist Geschmackssache. Hinten fand ich es zwar angenehmer und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich versuche die Statusleiste runter zu ziehen, aber vorne hat es auch seine Vorteile.

Positiv Äußere Verarbeitung ist Spitzenklasse

Tolles Design mit gutem Formfaktor

Rückseite noch schöner als beim Vorgänger

Liegt super in der Hand Negativ Nicht Wasserfest

Honor 9 Hardware

4 GB RAM ist weiterhin mehr als genug

Kirin 960 Prozessor bietet gute Leistung und ist akkuschonend

Mali G71 MP8 als Grafikchip ca. 180% schneller als beim Vorgänger

64 GB eMMC 5.1 Speicher (erweiterbar)

Display 5,15 Zoll FHD LTPS-IPS Display (1920 x 1080 Pixel / 1080p), DCI-P3 Farbraum, 429 PPI, 70% Display:Body Prozessor

Grafikchip HiSilicon Kirin 960 (4 Cortex A73 x 2,4GHz, 4 Cortex A53 x 1,8GHz)

Mali G71 MP8 Arbeitsspeicher 4 GB RAM Interner Speicher 64 GB eMMC 5.1, erweiterbar per microSD-Karte Kamera hinten Dual-Kamera, 20 (Monochrom) + 12 MP (Farbe), f/2.2, Phase-Detection-Autofokus, Laserfokus, 2-facher hybrid Zoom, Dual LED Flash, Elektronische Bildstabilisierung (EIS)

Geo-Tagging, Touch-Fokus, Gesichtserkennung, HDR, Panorama

Video: 2160p 30 fps (h.265), 1080p 60fps, … Kamera vorne 8 MP, f/2.0 Betriebssystem Android 7.0 Nougat + EMUI 5.1 Akku 3200 mAh, nicht auswechselbar, Fast Charge (9V, 2A) Konnektivität WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth: 4.2, A2DP, LE, NFC

A-GPS, GLONASS, BDS

Dual-Sim Sensoren Fingerprintsensor (vorne), Accelerometer (Beschleunigung), Gyrosensor, Licht und Annäherungssensor, Kompass, Infrarotsensor Maße 147.3 x 70.9 x 7.5 mm Gewicht 155 Gramm

Das Honor 9 bietet ein tolles Hardware-Gesamtpaket für den Preis und macht den Geräten aus dem eigenen Haus Konkurrenz. Was die CPU betrifft ist man hier auf dem selben Niveau wie das Honor 8 Pro, Mate 9, P10 und P10 Plus, denn es handelt sich um den aktuellsten Prozessor von Huawei. Die Leistung ist gut und akkuschonend ist es auch.

Hier hat man im Vergleich nur den langsameren Speicher mit eMMC 5.1 statt UFS 2.0 und weniger RAM. Für den Preis ist das aber völlig ok. Wer meint, dass 4 GB RAM zu wenig ist, kommt wahrscheinlich aus der Zukunft, denn das ist weiterhin mehr als genug. In meinem Stresstest, den ich beim Honor 8 Pro-Test durchgeführt hatte, kam ich gerade mal auf eine maximale Last von 4,3. Das aber auch nur mit unrealistisch hoher Belastung und selbst ich kam ins Schwitzen beim Versuch, den RAM zu füllen. Man braucht sich also keine Sorgen zu machen.

Ich würde aber davon ausgehen, dass demnächst irgendwann vielleicht ein Honor 9 Premium kommen könnte mit mehr RAM und goldener Farbe, aber dazu ist noch nichts bekannt. Es würde aber zum bisherigen Vorgehen passen.

Auch interessant ist der neue Soundchip. Dazu später mehr.

Positiv Tolles Hardware-Gesamtpaket

4 GB RAM reicht völlig

64 GB Speicher bietet viel Platz Negativ eMMC 5.1 statt UFS 2.0

Honor 9 Display

5.15 Zoll Full HD Display mit 429 PPI

Display/Body Verhältnis: 70%

DCI-P3 Farbraum wie beim Honor 8 und neuesten Apple-Produkten. Stellt 25% mehr (im Vergleich zu sRGB) vom sichtbaren Farbraum, vor allem im roten Bereich dar. Wird auch in Kinos verwendet.

Helligkeit bei ca. 450 nits (gemessen)

Augenschonender Nachtmodus (muss aktiviert werden)

Das Display des Honor 8 hatte mir schon sehr gut gefallen und auch hier hat sich nichts geändert. Farben sind schön natürlich, Schwarzwerte sind gut und die Reaktionsgeschwindigkeit ist schnell. Nur nicht schnell genug für Daydream, falls es für den einen oder anderen Leser interessant sein sollte. Dafür eignen sich eigentlich nur AMOLED-Displays.

Alles wird scharf dargestellt, sodass Lesen, Spielen, Videos schauen viel Spaß macht. Gerade für die Bildbearbeitung ist der gewählte Farbraum ziemlich gut. Die Helligkeit reicht aus, um auch draußen damit arbeiten zu können, darf aber in Zukunft gerne heller sein.

Das Display ist zwar eigentlich minimal kleiner als beim Honor 8, fällt aber nicht wirklich auf. Es wirkt sogar irgendwie größer, was auch an der Bauform liegen kann.

Positiv Tolle, natürliche Farben

DCI-P3 Farbraum

Nachtmodus Negativ 0,5 Zoll kleiner als das Honor 9

Könnte heller sein

Honor 9 Kamera

Dual-Kamera, 20 MÜ (Monochrom) + 12 MP (Farbe)

f/2.2, Phase-Detection-Autofokus, Laserfokus

2-facher hybrid Zoom funktioniert sehr gut

Dual LED-Flash

Elektronische Bildstabilisierung (EIS) vorne und hinten. Funktioniert nur Fotos mit 30 FPS Videos

Portrait/Bokeh-Modus bei der Hauptkamera funktioniert so gut wie immer. Fokus lässt sich nach der Aufnahme einstellen.

Neue (automatische) Nachtmodus-Technologie ermöglicht bessere Nachtfotos als beim Vorgänger

Boomerang (Instagram) ähnliche Funktion integriert

Schöne 8 MP Frontkamera, f/2.0, Front-Blitz (Display)

Portrait/Bokeh-Modus vorne funktioniert nicht immer sauber, im Großen und Ganzen aber gut

Beauty-Modus individuell einstellbar

Auch bei schlechteren Lichtverhältnissen relativ gut

Profi-Modus mit vielen Einstellungen und RAW-Bildern

Video: 2160p 30 FPS (h.265), 1080p 60 FPS und drunter möglich

Hauptvideokamera leider nur ok. 1080p sieht weiterhin so aus wie 720p

Frontvideokamera ist gut

GoPro Quik vorinstalliert zur Videobearbeitung

EIS arbeitet nicht sehr sauber bei Videos

EIS vorne verringert Sichtbereich (lässt sich ausschalten)

Die Kamera ist für den Preis wirklich super. Bei Tag hat man auch kaum bis gar keinen Unterschied zu den Geräten des Mutterkonzerns. Nur bei Nacht ist ein Mate 9 oder P10 ca. 10-15% besser, was Rauschen betrifft. Das Honor 9 wird als Lightcatcher beworben und in manchen Low-Light-Situationen kann man echt gute Fotos machen, denn hier wird eine erweiterte Huawei-Technologie verwendet, die sich automatisch einschaltet, wenn es zu dunkel ist und das Bild heller und klarer macht.

Der Bokeh-Modus scheint bei nahen Lichtquellen sogar zu helfen. Wer die wirklich guten Fotos machen will, kann dafür die anderen Modi wie den Profi-Modus oder auch den richtigen Nachtmodus verwenden (Stativ wird benötigt). Bei den meisten Beispielfotos hier handelt es sich auch um Schnappschüsse. Der EIS funktioniert relativ gut.

Die Frontkamera hat hier auch stark zugelegt. Der Bokeh-Modus funktioniert relativ gut, wenn die Bedingungen stimmen. Hier muss man ein wenig ausprobieren. Der Beauty-Modus ist anfangs zu stark eingestellt und muss niedriger eingestellt werden, um eine normalere Qualität zu erreichen. Schön ist, dass die Kamera hier bei Low-Light-Situationen relativ gute bis sehr gute Ergebnisse liefert. Am besten funktioniert es mit dem Display-Blitz.

Insgesamt handelt es sich bei dem Preis um wirklich gute Fotokameras und man kann damit nichts falsch machen. Ein HTC U11 oder Galaxy S8 sind da natürlich eine ganz andere Klasse. Nebenbei erwähnt: Die Testfotos zum Surface Pro und Surface Laptop habe ich auch mit dem Honor 9 aufgenommen.

Schade ist wirklich, dass die Videokamera nicht besser geworden ist, aber da muss wahrscheinlich Huawei mit dem nächsten Flaggschiff erst vorziehen. Mit einem Mate 10 wird sicher eine Verbesserung kommen.

Beispiel-Fotos

Fotos bei Tag



Low-Light-Fotos

Selfies

Mit und ohne Beauty/Portrait-Modus und Blitz

Positiv Bokeh/Portrait Modus super bei der Hauptkamera

Fotos bei Tag sind farblich schön und wirken natürlich

Schöne Monochrombilder

Fotos bei Nacht besser als bei anderen honor Smartphones

2-facher hybrid Zoom funktioniert gut

Pro-Modus und viele andere Modi helfen professionell wirkende Fotos zu machen Negativ Videokamera leider weiterhin zu schwach (1080p)

Elektonische Bildstabilisierung bei Videos sieht weniger schön aus

Honor 9 Performance

Tolle Performance

System läuft super

Die meisten aktuelle Spiele laufen sehr gut

Das System läuft ohne Probleme butterweich und Multitasking funktioniert auch super. Das sollte nicht überraschen, da EMUI auch auf dem halb nur so teuren (und wirklich tollen) Honor 6X auch überzeugt.

Getestete Spiele: Getestete Spiele waren bisher Dynasty Warriors Unleashed, Need for Speed No Limits (Vulkan), Vainglory (Vulkan), Heroes of Incredible Tales (Vulkan), World of Tanks, Modern Combat 5, Pokemon GO, Asphalt Xtreme, Hearthstone, Plants vs Zombies Heroes und Fire Emblem Heroes, Robot Unicorn Attack 3, Clash Royale. Alle liefen sehr flüssig und ohne Probleme.

Benchmarks findet Ihr unten. Von der Hardware her ist es noch untere Oberklasse.

Benchmark Score Antutu 132904 Geekbench Single-Core 1846 Geekbench Multi-Core 5749 3DMark Slingshot Extreme 1823

Positiv Leistung Top für den Preis, vor allem für 1080p Negativ –

Honor 9 Software

EMUI 5.1 basierend auf Android 7.0

Gute Mischung aus Android und iOS

Viele tolle Extrafunktionen integriert. Externe Apps nicht immer benötigt

Intuitiv, benutzerfreundlich und übersichtlich

Updatepolitik wird besser

Personalisierbar + Themes

Telefonmanager zum überwachen des Gerätes

Emotion UI 5.1 als lernendes System, dass auch nach 2 Jahren so gut laufen soll wie am Anfang

Screen-Rekorder, Handschuh-Modus, umfangreiche Bildbearbeitungsmöglichkeiten, diverse Fotomodi

Apps klonen zur Nutzung mehrerer Accounts

EMUI muss man mögen. Ich mag es und ich denke, es ist ein tolles System für Smartphone-Einsteiger und technikaffine Nutzer. Wer EMUI bereits kennt, weiß bereits, was ihn oder sie erwartet. Fans von Xiaomis MiUi sollten sich hier auch ohne Probleme zurechtfinden.

Positiv Läuft gut und flüssig

Benutzerfreundlich und intuitiv

Für Einsteiger gut geeignet

Personalisierbar

Bloatware lässt sich deinstallieren Negativ Manche Extrafunktionen sind nicht immer gut optimiert

Updates brauchen manchmal Zeit

Honor 9 Sound

Neuer Soundchip und Soundprofile in Zusammenarbeit mit „Monster“

Sehr guter Sound 3.5 mm Klinkenstecker (Kopfhörer und Lautsprecher)

Huawei Histen muss in den Allgemeinen Einstellungen aktiv sein!

Super Mikrofon – Tolle Soundaufnahmen

Speaker überdurchschnittlich gut und relativ laut (deutlich besser als honor 8 Pro)

Telefonqualität super

Beim Sound hat Honor wirklich nachgelegt. Nicht nur Tonaufnahmen sind toll, sondern auch das Hören über Kopfhörer ist deutlich besser, wenn man Huawei Histen mit dem Monster Soundprofil aktiviert. Am meisten fällt es aber auf, wenn man On-Ear-Kopfhörer oder Speaker anschließt, weil da die größeren Treiber natürlich mehr leisten können. Ich war begeistert, als ich meine 20 Euro On-Ear-Kopfhörer für Tonbearbeitung aufgesetzt habe. Der Ton mit dem Huawei Mate 9 hörte sich danach weniger gut an. Wer will kann hier auch 3D-Sound aktivieren.

Positiv Super Soundqualität über Kopfhörer

Tonaufnahmen sehr gut

Sprachqualität beim Telefonieren sehr gut Negativ USB-C Kopfhörer werden nicht unterstützt

Honor 9 Akkulaufzeit

3200 mAh Akku

Fast Charge – 9V 2A

Kein Super Charge, obwohl der Chip es unterstützt

Screen-On-Time beträgt ca. 5.5 Stunden. Etwas besser als beim Honor 8

Wärmeentwicklung besser als beim Honor 8

Poweruser kommen über einen langen Arbeits- oder Unitag

Durchschnittliche Nutzer sollten 1-2 Tage+ erreichen

Positiv Überdurchschnittlich gute Akkulaufzeit

Verbesserte Wärmeentwicklung Negativ Kein Super Charge

Wird trotzdem wärmer als andere Geräte

Honor 9 Preis und Verfügbarkeit

1 Version: 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher

3 Farben: Grau, Blau und Schwarz

429 Euro

Erste 2 Wochen 30 Euro Cashback-Aktion also effektiv 399 Euro

Ab sofort verfügbar

Im Vorfeld gab es Gerüchte, dass das Honor 9 499 Euro kosten wird. Das ist zum Glück nicht der Fall, denn dann wäre es tatsächlich zu teuer gewesen. Für effektiv 399 Euro ist es mal wieder ein tolles Gesamtpaket zum Kampfpreis, den wir von Honor gewohnt sind. Es ist ab sofort verfügbar