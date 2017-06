Microsoft Surface Pro (2017): Die ersten Tests im Überblick *Update*

Update: Die US-Kollegen haben ihre ersten Tests veröffentlicht, ein Überblick findet sich am Artikelende. Wir arbeiten aktuell ebenfalls an unserem Test und hoffen, dass wir euch unsere fertige Review inklusive Punktewertung, Fazit und natürlich einem ausführlichen Video bis zum Wochenende vorlegen können.

Microsoft hat vor kurzem ein neues Tablet mit Tastatur vorgestellt. Das Surface Pro (2017) ist mittlerweile auch in Deutschland verfügbar und wird bereits ausgeliefert.

Das Surface Pro (2017) ist der Nachfolger des Surface Pro 4. Zu einem Versionssprung auf die “5” hat es zum jetzigen Zeitpunkt nicht gereicht. Dennoch sind die Verbesserungen bemerkenswert.

Optisch hat sich das Surface Pro im direkten Vergleich zum Surface Pro 4 nur marginal verändert, auch wenn das Modell nun weniger kantig wirkt und etwas leichter als der Vorgänger ist. Die Tablet-Einheit des Geräts besitzt auch weiterhin die silberne Rückseite, auf der im oberen Bereich die Kamera untergebracht ist. Die Tastatur-Einheit des Geräts besitzt nun eine Alcantara-Oberfläche und ist ebenso wie die zugleich aktualisierten Surface Pens in verschiedenen Farben erhältlich. Zur Auswahl stehen Schwarz, Graphitblau, Grau und Weinrot.

Im Innern des Geräts hat sich etwas mehr getan. Microsoft stattet das Surface Pro nun mit Prozessoren aus Intels Kaby Lake Generation aus und bringt das Referenzmodell für diese Geräteklasse damit auf den neuesten Stand. Seit der Vorstellung des Surface 4 Pro waren Geräte wie das Lenovo Miix 720 erschienen, die bereits über die neueste Prozessorgeneration verfügen, auch das klassische Microsoft Surface Laptop lässt sich mit diesen CPUs ausstatten. In den kommenden Wochen dürfen wir sicherlich mit weiteren nachziehenden Konkurrenten rechnen, eventuell aktualisiert z.B. Acer sein Switch Alpha Portfolio.

Display 12,3″ Pixel Sense, 10-Punkt Multi-Touch, 2.736 x 1.824 (267ppi), 3:2 Format Prozessoren Core m3-7Y30, Core i5-7300U oder Core i7-7660U Laufwerke 128 GB, 256 GB oder 512 GB Solid State Drive (SSD) Arbeitsspeicher 4 GB, 8 GB oder 16 GB RAM (1866Mhz, LPDDR3) Grafik Intel HD Graphics 620 (i3/i5) oder Intel Iris Plus Graphics 640 (i7) Kamera (Rückseite) 8.0 MP Autofocus-Kamera mit 1080p-Video Kamera (Vorderseite) 5.0 MP Kamera mit 1080p-Video und Windows Hello Face-Authentication Schnittstellen 1 x USB 3.0, Mini DisplayPort, Kopfhöreranschluss, Surface Connect, microSDXC Kartenleser Sensoren Ambient Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope Konnektivität IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 Gewicht 768 bis 784 Gramm Abmessungen 292 x 201 x 8.5 Millimeter Akkulaufzeit bis zu 13,5 Stunden

Konkret kommen im neuen Surface Pro Intels m3, der i5 oder der i7 zum Einsatz. Bemerkenswerterweise kann Microsoft dabei auf eine aktive Kühlung verzichten, womit das Surface Pro als lüfterloses Tablet sehr leise sein dürfte.

Im Alltag dürfte sich bemerkbar machen, dass Microsoft den Klappständer auf der Rückseite überarbeitet hat, der sich nun um 165° statt wie zuvor um 150° abwinkeln lässt. Damit erhält das Gerät in Anlehnung an den All-In-One Surface Studio einen “Studio Mode”. In dieser Position soll das neue Surface Pro auch mit dem hierzulande in Kürze verfügbaren “Dial” verwendbar sein, was besonders Kreative freuen wird.

Ein weiterer Blick auf das Gerät zeigt, dass sich ausgerechnet bei den Anschlüssen offenbar nichts getan hat. Das neue Surface Pro wird wie sein Vorgänger über einen Kopfhöreranschluss (3,5 Millimeter Klinke), einen Mini Display-Port und einen USB Type-A Port verfügen – von einem USB Type-C Port ist nichts zu sehen.

Während auch das Display mit seiner Größe von 12,3” und seiner Auflösung von 2.736 x 1.824 Bildpunkten unverändert bleibt, überarbeitet Microsoft den Surface Pen. Dieser kann nun mit satten 4096 Druckstufen aufwarten, was effektiv einer Vervierfachung entspricht und wesentlich bessere Ergebnisse im professionellen Einsatz mit sich bringen dürfte. Daran hat auch der im Surface Pen integrierte Lagesensor seinen Anteil.

Während die ersten Ausstattungsvarianten des Surface Pro bereits seit dem 15. Juni 2017 in Deutschland erhältlich sind, soll in den darauf folgenden Monaten auch eine Version mit eingebautem LTE-Modul in den Handel kommen. Das dürfte nicht nur Businesskunden freuen sondern auch all jene, die nicht ständig einen “Hotspot” mit ihrem Smartphone aufmachen wollen, wenn mal wieder kein zugangsberechtigtes Wi-Fi-Netz in der Nähe ist.

Unser Geheimtipp ist übrigens die auf den neuen Abbildungen sichtbare neue Surface Arc Mouse. Falls ihr euch das neue Surface Laptop oder das kommende Surface Pro 4 Plus in einem Microsoft Store eurer Wahl anschauen wollt, probiert unbedingt einmal diese Maus aus.

Surface Pro – Performance

Von m3 bis Core i7 reicht die Intel-Palette der verfügbaren Prozessoren und genau so unterschiedlich fällt entsprechend auch die Performance aus. Bis wir unseren eigenen Test abgeschlossen haben, verweisen wir hier auf die Übersicht von Windows Central. Die Kollegen haben sich verschiedene Surface-Devices vorgeknöpft, darunter auch das neue Surface Pro in der stärksten Ausstattung. Wie ihr seht, landet das Surface Pro nur haarscharf hinter dem Surface Laptop:

Surface Pro – Preis und Verfügbarkeit

Studenten teilnehmender Universitäten kriegen 10 Prozent Rabatt in dem Fall, indem sie ihren akademischen Status mitteilen. Alle Modelle bzw. alle Konfigurationen sind mittlerweile verfügbar. Teilweise bekommt ihr einzelne Ausführungen jetzt auch schon für Preise unterhalb der unverbindlichen Preisempfehlung aus Redmond.

AUSSTATTUNG PREIS Intel Core m3 / 128 GB SSD / 4 GB RAM 949 Euro Intel Core i5 / 128 GB SSD / 4 GB RAM 1 149 Euro Core i5 / 256 GB SSD / 8 GB RAM 1 449 Euro Intel Core i7 / 256 GB SSD / 8 GB RAM 1 779 Euro Intel Core i7 / 512 GB SSD / 16 GB RAM 2 449 Euro Intel Core i7 / 1 TB SSD / 16 GB RAM 3 099 Euro

Surface Pro im Test: Das sagen die anderen

Wir Deutschen schauen ein wenig in die Röhre, was die Testgeräte des neuen Surface Pro angehen, aber die großen US-Medien sind selbstverständlich zeitnah versorgt worden. Die ersten Testberichte sind online und wir wollen euch einige Reaktionen der Kollegen zeigen und auf ihre Testberichte hinweisen.

The Verge vergibt in seinen Test 8,1 Punkte von 10 möglichen und Dan Seifert kommt unterm Strich auch zu einem positiven Fazit.

Pro: Volle PC-Performance bei schlankem und leichtem Design

Leise oder gar überhaupt keine Lüfter, kein Überhitzen

Endlich eine ausreichende Akkulaufzeit Contra: Zu wenige Anschlüsse, kein USB Type-C

Auf dem Schoss immer noch umständlich zu bedienen

Der Pen ist nicht mehr inklusive

hoher Preis

Bei CNET kann Microsoft für seine neue Version des Surface Pro sogar 8,3 Punkte als Testergebnis abräumen. Allerdings gibt es neben Licht auch bei CNET einige Schatten. Wie schon im Test bei The Verge empfindet man auch hier das Update zu konservativ, zumindest optisch hätte Microsoft hier noch eine Schippe zulegen können. Tester Dan Ackerman ist gerade mit der Ergonomie immer noch unglücklich.

Pro: Bessere Performance und bessere Akkulaufzeit als der Vorgänger

die meisten Modelle kommen ohne Lüfter aus

noch beweglicherer Kickstand Contra: Immer noch kein USB-Typ C oder Thunderbolt

Surface Pen nicht mehr inklusive

die neuen Keyboard-Cover sind noch teurer geworden

Immer noch wenig praktisch bei der Nutzung auf dem Schoss

Gerade bei der Kritik sind sich die Tester einig, das schließt auch Matthew Field vom Telegraph ein. Er bemängelt wie alle anderen, dass sich bei den Anschlüssen nichts getan hat, beispielsweise der USB Typ-C-Anschluss nach wie vor fehlt. Trotz des hohen Preises und des nur separat erhältlichen Pens kommt Field zu einem positiven Fazit und vergibt vier von fünf Sterne.

Pro: hochwertiger Touchscreen

herausragendes Display

besserer Akku Contra: hoher Preis

Surface Pen nur noch separat erhältlich

kein USB C

Auch beim PC Mag erkennt man an, dass das neue Surface Pro eine Verbesserung gegenüber dem Vorgänger darstellt, was an der besseren Performance, der längeren Akkulaufzeit und auch verbessertem Pen und Type Cover festgemacht wird in diesem Test.

Pro: Im wesentlichen unveränderte Maße

gute Akkulaufzeit

Surface Pen und Type Cover verbessert

flexiblerer Kickstand Contra: kein USB-Typ C, kein Thunderbolt 3

unbequem auf dem Schoss

Type Cover wird nur separat angeboten

Die Notebook-Experten vom Laptopmag haben sich die neueste Version des Surface Pro selbstverständlich auch vorgeknöpft. Sam Rutherford vergibt vier von fünf Sterne und wünscht sich bei allem Lob künftig mehr Anschlüsse und ein verändertes Design. Als Einzige kritisieren die Jungs vom Laptopmag die Akkulaufzeit, die zwar verbessert wurde, insgesamt aber immer noch allenfalls Durchschnitt entspricht.