Apple iPhone 8: Kostet das „iPhone X“ über 1 000 Dollar dank Premium-Features?

Noch ist die Vorstellung des iPhone 8 von Apple weit weg, aber dennoch wird das Device bereits seit Monaten ausgiebigst diskutiert. Das ist nicht neu für das Smartphone welches in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert, aber angesichts des Jubiläums und der anstehenden Veränderungen scheint der Hype in diesem Jahr selbst für Apple-Verhältnisse außergewöhnlich groß zu sein.

Es gibt sehr viele und sehr unterschiedliche Gerüchte zum iPhone 8 und von Fast Company kommen jetzt ein paar neue, wobei die Infos aus gut unterrichteten Kreisen mit entsprechendem Insider-Wissen stammen sollen. Die Gerüchte gehen schon beim Namen los: Fast Company geht von drei verschiedenen Modellen aus, bei denen zwei mit den mittlerweile etablierten Displaygrößen 4,7 Zoll und 5,5 Zoll erscheinen könnten.

Bei diesen beiden Modellen kann sich Fast Company vorstellen, dass sie als iPhone 7s bzw. iPhone 7s Plus vermarktet werden. Das Handset jedoch, bei dem wir so viele Veränderungen erwarten, wird den Infos zufolge ein besonders edles 5,8 Zoll-Smartphone sein, welches voraussichtlich iPhone 8 heißen wird, aber auch der Name „iPhone X“ wird gehandelt, um dem Jubiläum Tribut zu zollen.

Trotz der immensen Größe soll das iPhone X kein riesiger Klopper werden, sondern davon profitieren, dass das Design grundlegend überarbeitet wurde und ein nahezu rahmenloses Display mitbringt. Bei dem soll es sich um OLED-Panel handeln, was nicht nur die Größe, sondern auch die Qualität auf ein neues Niveau hebt.

Die bessere Screen-to-Body-Ratio hat nicht nur mit dem edgeless Design an den Seiten zu tun, sondern weil auch davon ausgegangen wird, dass der Home-Button auf der Front wegfällt. Damit aber noch nicht genug: Es bestünde sogar die Möglichkeit, dass auf alle physischen Buttons wie beispielsweise die Lautstärkeregelung verzichtet werden könnte. In diesem Fall würden sie durch berührungsempfindliche Flächen im Metallgehäuse ersetzt.

Apropos Metallgehäuse: Beim iPhone 8 bzw. iPhone X soll Apple dem Anschein nach auf Edelstahl anstelle von Aluminium setzen und bei der Rückseite erneut auf Glas vertrauen. Im Fast Company-Bericht ist von einem schwarzen Monolithen die Rede, bei dem das Design nahezu völlig ohne Unterbrechungen daher kommen soll. Der Home-Button wird unters Display verschwinden bzw. einer Variante weichen, die ihr über das Display nutzt.

Das klingt alles ähnlich innovativ wie das, was beispielsweise auch Xiaomi mit dem Mi Mix zu bieten hat, die ja auch so manch ungewöhnliche Technologie nutzen, um auf der Front möglichst viel Display bieten zu können. Der Quelle zufolge ist die Implementierung des Buttons noch nicht völlig zu Ende entwickelt, aber Apple ist guter Dinge, dass bis zum Release in den Griff zu bekommen und will auf dieses Features keinesfalls verzichten.

Profitieren soll das neue iPhone auch von der Zusammenarbeit Apples mit dem Unternehmen Lumentum, welches eine besondere 3D-Technologie fürs iPhone 8/X bereitstellen soll. Nähere Details zur Funktionsweise sind hier aber noch nicht bekannt. So könnte es mit der Gesichtserkennung, aber auch mit einer Kamerafunktion oder gar mit AR-Features zusammenhängen.

Während das alles noch ziemlich vage ist, so scheint sich ziemlich konkret abzuzeichnen, dass der geneigte Apple-Fan für das Jubiläums-Modell (noch) etwas tiefer in die Tasche greifen muss. Nachdem das iPhone 7 mit größtmöglichem Speicher für einen Preis von 969 Dollar zu haben ist, geht man davon aus, dass die 1 000 Dollar-Marke dieses mal fällt, vielleicht sogar deutlich. Angesichts der zu erwartenden neuen Features und des teuren OLED-Panels aber ehrlich gesagt keine so große Überraschung.

Wir haben es hier aktuell eben noch nur mit Gerüchten zu tun, so dass ihr all das hier auch mit entsprechender Skepsis registrieren solltet. Es scheint sich aber in der Tat abzuzeichnen, dass Apple für das Jubiläums-iPhone besonders große Pläne hat und wir uns tatsächlich auf ein spürbar optimiertes und verändertes iPhone einstellen können.

Quelle: Fast Company via WinFuture.de

Bildquelle: Alexander Böhm