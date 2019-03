Durch die Regelungen und Verordnungen innerhalb der Europäischen Union gelangen in letzter Zeit zunehmend Landesregierungen und Technologiekonzerne aneinander. Das kam auch beim weltweit größten Suchmaschinenanbieter Google immer wieder vor. Zuletzt musste man im Juli 2018 eine Rekordstrafe in Höhe von 4,34 Milliarden Euro an die EU bezahlen, da man seine Vormachtstellung beim mobilen Betriebssystem Android schamlos ausnutzte.

Konkret geht es darum, dass Hersteller von Android-Smartphones grundsätzlich immer die Google Apps mitliefern müssen, um unter anderem auch den Zugang zum Play Store zu ermöglichen. So ist logischerweise der Marktanteil des Google Assistent und des eigenen Browsers Chrome in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Denn wenn die beiden Apps einmal auf dem Gerät landen, dann lassen sich diese ohne Root nur noch deaktivieren. Eine Deinstallation ist nicht möglich.

Die im letzten Jahr ausgesprochene Strafe dürfte Google wohl kaum wehgetan haben. Trotzdem hat der Konzern die Kritik zur Kenntnis genommen und in den letzten Monaten versucht ein neues Geschäftsmodell für Android zu entwickeln. Der erste vorgeschlagene Ansatz umfasste eine Wahlmöglichkeit für Hersteller. Diejenigen, die weiterhin ihre Geräte mit der Google Suche und Google Chrome ausliefern, können Android weiterhin kostenfrei nutzen. Die Alternative ist ein Betriebssystem ohne die Google-Pflicht, für das dann aber Lizenzgebühren anfallen.

Jetzt kommt ein weiterer Vorstoß. In den nächsten Monaten sollen Nutzer in Europa aktiv nach ihren Wünschen befragt werden. Wie Googles Vizepräsident für globale Angelegenheiten Kent Walker mitteilte, sollen die Nutzer über alternative Browser und Suchmaschinen informiert und anschließend zu dem jeweiligen Favoriten befragt werden. Diese neue Umfrage soll noch auf unbekannten Weg in den nächsten Monaten gestartet werden.