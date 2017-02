Huawei P10 & P10 Plus Test: Erster Eindruck [MWC 2017]

Huawei P10 & P10 Plus: Technische Daten

Huawei P10 Huawei P10 Plus Display 5,1 Zoll, 1920 x 1080 px, 432 ppi 5,5 Zoll, 2560 x 1440 px, 540 ppi Prozessor Kirin 960 Octa-Core 4 x 2,4 GHz (Cortex A73), 4 x 1,8 GHz (Cortex A53) Kirin 960 Octa-Core 4 x 2,4 GHz (Cortex A73), 4 x 1,8 GHz (Cortex A53) Arbeitsspeicher 4 GB 6 GB Speicher 64 GB, per microSD-Karte erweiterbar um bis zu 256 GB 128 GB, per microSD-Karte erweiterbar um bis zu 256 GB Betriebssystem Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 Kamera hinten 20 MP Monochrom + 12 MP RGB Leica Dual-Kamera, Hybrid Zoom, Hybrid AF, OIS, 2-farbiger LED-Blitz 20 MP Monochrom + 12 MP RGB Leica Dual-Kamera, Hybrid Zoom, Hybrid AF, OIS, 2-farbiger LED-Blitz Kamera vorne 8 MP 8 MP mit Autofokus Akku 3.200 mAh mit HUAWEI SuperCharge 3.750 mAh mit HUAWEI SuperCharge Konnektivität WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 G + 5 G, 2,4 G MIMO, Bluetooth 4.2, NFC WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 G + 5 G, 2,4 G MIMO + 5 G MIMO, Bluetooth 4.2, NFC USB USB Type-C (High Speed USB 2.0) USB Type-C™ (High Speed USB 2.0) Maße 145,3 x 69,3 x 6,98 mm 153,5 x 74,2 x 6,98 mm Gewicht 145 Gramm 165 Gramm

Design & Verarbeitung

Design war schon immer eine tragende Säule bei der P-Serie und das ist auch beim Huawei P10 so geblieben. Wie der Vorgänger auch besteht das P10 aus einem Unibody-Gehäuse, das aus einem Stück Aluminium gefräst wurde. Zwei weitere Gemeinsamkeiten: Das Gehäuse ist weiterhin nur knapp 7mm (6,98, um ganz genau zu sein) und es gibt keinen störenden Kamerabuckel auf der Rückseite.

Insgesamt ist das P10 kurviger geworden. Die Radien der Kanten sind deutlich weiter und runder, wodurch es sich etwas mehr in die Hand schmiegt. Keine Frage, das P10 ist ein handliches Telefon, auch wenn es trotz des kleineren Bildschirms (5,1 Zoll statt 5,2 beim P9) spürbar in der Höhe gewachsen ist.

Grund dafür sind die recht dicken horizontalen Displayränder. Der Fingerabdrucksensor, der sich jetzt auf der Front befindet, nimmt einiges an Platz ein. Der Rand auf der Oberseite ist dazu symmetrisch gehalten. Was das Display-zu-Größenverhältnis angeht ist das P10 ein definitiver Rückschritt. Während die Konkurrenz mit großen Schritten auf das „randlose Smartphone“ zugeht, siehe das frisch vorgestellte LG G6 oder die sich verdichtenden Gerüchte zum Samsung Galaxy S8, scheint Huawei stattdessen einen Schritt zurück zu machen.

Das P10 ist ein farbiges Fashion-Statement

Davon abgesehen ist das Huawei P10 ein optisch attraktives Gerät, das vor allem mode- und designbewusste Käufer ansprechen möchte. Aus diesem Grund wird es das P10 und P10 Plus in acht (!) unterschiedlichen Farben geben. Zwei Oberflächenbehandlungen stehen in Deutschland zur Wahl: Sandgestrahltes Aluminium oder ein so genannter Hyper Diamond Cut.

Fangen wir mit dem Einfachen an. Das sandgestrahlte, matte Aluminium gibt es in Schwarz, Silber sowie exklusiv für das P10 in Gold. Das P10 Plus erhält eine andere exklusive Farbe – Greenery. Diese wurde vor kurzem vom anerkannten Farbinstitut Pantone zur Farbe des Jahres 2017 gekürt und steht dem P10 Plus in der Tat außergewöhnlich gut.

Die zweite Oberflächenbehandlung ist etwas komplexer. Der so genannte Hyper Diamond Cut erzeugt eine feine, glitzernde Struktur auf dem Aluminium, die sich wirklich sehen lassen kann. Kennt ihr diese Wackelbilder, die man hin- und her kippen kann, um ein 3D Bild zu sehen? So ungefähr fühlt sich diese Oberfläche an. In jedem Fall ist das P10 damit ein klares Fashion-Statement, das in den Farben Dazzling Blue und Dazzling Gold (nur P10 Plus) für Aufsehen sorgt.

Display

Wie vorhin erwähnt ist das Display des Huawei P10 im Vergleich zum P9 kleiner geworden. Statt 5,2 Zoll haben wir es mit einer Diagonale von 5,1 Zoll zu tun – einen großen Unterschied werden die meisten nicht merken. Die Auflösung ist gleichgeblieben und bietet mit 1920*1080 Pixeln eine sehr gute Schärfe. Die Farben und die Helligkeit sind sehr gut, genauso auch die Blickwinkel des IPS Panels.

Auch der Bildschirm des Huawei P10 Plus lässt sich sehen und bietet mit 5,5″ eine größere Diagonale. Diese wird von 2560×1440 Pixeln bevölkert, die in schönen, natürlichen Farbtönen strahlen. Auch hier kommt wieder ein IPS Panel zum Einsatz, das über eine hervorragende Helligkeit und tolle Blickwinkel verfügt.

Direkt unterhalb des Bildschirms befindet sich der neue Fingerabdrucksensor, der komplett unter Glas gelegt wurde und sich somit nicht bewegt. Dennoch kann er auch als Homebutton benutzt werden. Mit der aktivierten Smart Touch Funktion kann man auf ihn tippen, um einen Schritt zurückzugehen, lange Drücken, um zum Homescreen zurückzukehren oder Wischen, um in die Multitasking zu schalten. In diesem Fall kann man auch die On Screen Tasten von Android deaktivieren, um Platz auf dem Bildschirm zu sparen.

Diese Möglichkeit zur Navigation ist nicht unbedingt neu, so hatte Huawei das gleiche Konzept beim MediaPad M3 Eingeführt. Einigen wird es auch von Meizu-Smartphones bekannt sein. Ob sich diese Art von Navigation durchsetzen wird? Eure Meinung dazu könnt ihr uns gerne in den Kommentaren hinterlassen.

Leica Dualkamera 2.0

Change the way you see the world – das war der Slogan für das Huawei P9, das mit der ersten Generation der Leica Dual Kamera vorgestellt wurde. Bei der jetzigen zweiten Generation liegt der Fokus woanders – change the way the world sees you.

Wie zeigt man also am besten seine schönste Seite? Durch Selfies? Ja. Portraitaufnahmen? Auch. Auf beiden lag bei der Entwicklung der neuen Leica Dual Kamera der Schwerpunkt.

Zunächst einmal zu den harten Fakten: Die Kamera-Hardware des Huawei P10 ist identisch mit der des Huawei Mate 9. Wir haben es also mit einem optisch stabilisierten 12 Megapixel Farbsensor mit einer f/2.2 Blende sowie einem 20 Megapixel Schwarz-Weiß Sensor zu tun. Umgekehrt zum P9 schießt das P10 als Hauptbild ein schwarz-weißes Bild, das über einen höheren Kontrast und mehr Details verfügt. Anschließend werden die Farbinformationen vom farbigen Sensor in das Bild eingefügt. Von diesem aufwendigen Verfahren, das sich am menschlichen Auge orientiert, merkt der Nutzer nichts, er bekommt aber am Ende ein kontrastreicheres Bild mit vielen Details und schönen Farben.

Mit den verfügbaren Tiefeninformationen aus der zweiten Kamera kann auch wieder ein Bokeh-Modus genutzt werden. Somit kann man die Hintergrundunschärfe bestimmen und den Fokus nachträglich verstellen. Neu ist, dass der Bokeh-Modus nun auch im monochromen Modus funktioniert.

Bessere Portraitaufnahmen & Leica Selfie Kamera

Wie ist es denn jetzt aber mit den schöneren Portraitaufnahmen? Dafür gibt es einen eigenen Portrait-Modus. Dieser ähnelt äußerlich dem Bokeh-Modus, ist aber besonders auf die Bedürfnisse von Portraitfotografie abgestimmt. Durch eine 3D Gesichtserkennung weiß die Kamera, wo genau sich das Gesicht im Raum befindet, verfolgt somit nicht nur den Fokus, sondern passt das Foto durch Blende, Belichtung und andere Faktoren an.

Das Huawei P10 und das Huawei P10 Plus sind die ersten Smartphones, die über eine Leica Selfie Kamera verfügt. Sie fängt jetzt durch die größere f/1.8 Blende und das Leica-Objektiv mehr Licht ein, dazu gibt es wie beim Portraitmodus dynamische Anpassungen des Fotos. Anhand der Gesichtserkennung entscheidet die Kamera auch, wie der Bildausschnitt gewählt wird. Seid ihr allein auf dem Bild, wird ein anderer Ausschnitt gewählt als bei einem Gruppenselfie. Schade ist, dass das P10 mit einem fixen Fokus auskommen muss, während es beim P10 Plus einen Autofokus bei der Frontcam gibt. Ganz so fortschrittlich ist das nicht.

Hardware & Software sind (nicht ganz alte) Bekannte

Die restliche Hardware ist nicht ganz unbekannt und findet sich auch im Huawei Mate 9 wieder. Der verwendete Kirin 960 System on Chip gehört zu den aktuell schnellsten. Er besitzt acht Kerne, vier Cortex A73 Kerne mit maximal 2,4GHz und vier weitere Cortex A53 Kerne mit maximal 1,8GHz. Grafisch gibt es Unterstützung von der sehr fähigen Mali G71 GPU, die unter anderem auch die Vulkan API unterstützt und so für absolut flüssiges Gaming sorgt.

Auch die Software birgt keine Überraschungen, beim P10 und P10 Plus kommt die aktuelle EMUI 5.1 zum Einsatz, die – ebenfalls wie beim beim Mate – auf Android 7.0 Nougat basiert. Alle Interessierten sollten sich für mehr Informationen unseren ausführlichen Testbericht zum Huawei Mate 9 anschauen.

Akku – mehr ist immer besser

Auch in Punkto Akku gibt es erfreuliche Neuigkeiten – dieser ist gewachsen! Dadurch, dass der Fingerabdrucksensor auf die Vorderseite verlegt wurde, konnte Huawei einen größeren Akku verbauen. Mit 3200mAh beim P10 und 3750mAh beim P10 Plus sind die beiden Smartphones somit sehr üppig ausgestattet. Der Hersteller verspricht Laufzeiten beim P10 von 1,87 Tagen bei „gewöhnlicher Nutzung“ und 1,31 Tagen bei „starker Nutzung“.

Die Schnellladetechnologie SuperCharge findet dieses Jahr auch den Weg in die P-Serie. Mit dem mitgelieferten 5V/4,5A Ladegerät werden beide Geräte in ca. 90 Minuten komplett vollgeladen.

Huawei P10 und Huawei P10 Plus: Preise & Verfügbarkeit

Preislich verfolgt Huawei weiterhin eine Premium-Strategie. Das Huawei P10 ist ab Mitte März zum Preis von 599 Euro in den Farben Graphite Black, Mystic Silver, Dazzling Blue und Prestige Gold in Deutschland verfügbar. Das Huawei P10 Plus ist ab Anfang April in den Farben Graphite Black, Mystic Silver, Dazzling Gold, Dazzling Blue und Greenery zu einem Preis von 749 erhältlich.