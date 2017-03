Samsung Galaxy Note 8: Kommt es mit 4K-Display im 18:9-Format?

Update vom 24. März 2017:

Wir sind wenige Tage von der Präsentation des Samsung Galaxy S8 entfernt – perfekte Zeit also für Gerüchte zum darauffolgenden Flaggschiff, dem Galaxy Note 8. Erfreulicherweise führt Samsung trotz des Debakels im Vorjahr die Reihe fort und wieder schickt man sich an, dem aktuellen Galaxy S-Modell ein noch stärkeres Handset folgen zu lassen.

Zumindest dürfen wir das erwarten, sollte die jetzt geleakte Skizze der Wahrheit entsprechen. Auf der sehen wir ein äußerst schlankes Device mit riesiger Screen-to-Body-Ratio und einem Design, welches deutlich ans S8 angelehnt ist:

Es gibt aber nicht nur diese Skizze, die laut CNBeta direkt aus der Entwicklung Samsungs stammen soll, sondern man verrät auch ein wenig was zu den Spezifikationen. Die Rede ist von einem 6,4 Zoll großen Super AMOLED-Panel im 18:9-Format, welches über UHD+ oder sogar 4K-Auflösung verfügen soll. Möglich, dass Samsung da die endgültige Entscheidung zu diesem Zeitpunkt noch nicht getroffen hat. Angetrieben wird das Teil wieder alternativ vom Snapdragon 835 oder dem Exynos-Gegenstück 8895.

Beim Arbeitsspeicher und internem Speicher will Samsung aber wohl eine Schippe drauflegen: Im Gespräch sind 6 GB RAM und bis zu 256 GB Flash-Speicher im sehr flachen Galaxy Note 8. Die Skizze verrät uns auch, dass es natürlich wieder einen Einschub für den S Pen gibt, einen USB-Typ-C-Port und auch nach wie vor einen Anschluss für die Headset-Klinke. Offenbar dürfen wir auch Stereo-Speaker erwarten, zudem einen eigenen Button für Samsungs neues Sprachassistenz-System Bixby.

Das ist alles natürlich noch nicht verifiziert, aber das war wir sehen und die dazugehörigen Specs klingen alles andere als unrealistisch. Jetzt warten wir erst einmal die Galaxy S8-Vorstellung ab – danach werden wir sicher noch häufiger aus der Gerüchteküche vom nächsten Phablet der Koreaner hören.

Quelle: Slashleaks via Notebookcheck.com

Update vom 24. Oktober 2016:

Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir schon kurz nach einem Smartphone-Release bereits über einen Nachfolger diskutieren. Erst recht nicht, wenn es sich um eine prominente Marke oder Serie handelt – beispielsweise, wenn wir über Samsung sprechen. In diesem Fall ist es aber doch zumindest bemerkenswert, denn es geht hier um das Phablet, welches im nächsten Jahr das Samsung Galaxy Note 7 beerben soll – jenes Handset, welches wegen des Akku-Desasters vom Markt genommen werden musste.

Nachdem das volle Ausmaß der Note 7-Katastrophe ersichtlich war, haben nicht wenige davon gesprochen, dass man bei der ganzen Note-Reihe die Reißleine ziehen müsste, weil der Name sprichwörtlich und auch im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt wäre. Jetzt hören wir aber aus einem Statement des Unternehmens, dass Samsung ein besonderes Upgrade-Programm auflegen wird für Käufer des Galaxy Note 7: Darin heißt es, dass Note 7-Käufer, die sich zu einem Wechsel zum Samsung Galaxy S7 oder Samsung Galaxy S7 edge entschließen, im nächsten Jahr beim Galaxy S8 oder beim Galaxy Note 8 lediglich den halben Kaufpreis zu entrichten haben werden.

Samsung said customers who trade in their Note 7 phone for either a flat-screen or curved-screen version of the Galaxy S7 can trade up for a Galaxy S8 or Note 8 smartphone launching next year through an upgrade program […] Users in the upgrade program will need to pay only half the price of a Galaxy S7 device, rather than the full amount, before exchanging to the S8 or the Note 8, Samsung said …