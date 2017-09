Xiaomi Mi Mix 2: Noch stärker, noch weniger Rand und globales LTE

Als Xiaomi im letzten Jahr das Xiaomi Mi Mix vorstellte, klappten Smartphone-Fans und ebenso uns Berichterstattern begeistert die Kinnladen herunter angesichts des atemberaubenden Designs. Das Smartphone verzichtet fast komplett auf Ränder um das Display herum, musste dafür auf einige ungewöhnliche Technologien setzen.

Diesen waren dann auch die wenigen Schwachpunkte geschuldet, denn der Sound ließ durch die Bauweise zu wünschen übrig und auch die Kamera war ordentlich, aber nicht wirklich herausragend. Mit dem Xiaomi Mi Mix 2 haben die Chinesen nicht nur das Gerät von 6,4 auf knapp 6 Zoll geschrumpft, sondern nochmal die Ränder verschlankt und vor allem die erwähnten Schwächen abgestellt. Wer also in diesem Jahr noch nach einem Flagship-Phone sucht, welches technisch ordentlich was zu bieten ist und dazu optisch noch einen echten Hingucker darstellt, sollte das Mi Mix 2 definitiv auf dem Schirm haben.

Xiaomi Mi Mix 2 Technische Daten

Display 5,99 Zoll großes, randloses 18:9-Display mit einer Pixeln Prozessor Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core-SoC Arbeitsspeicher 6 GB RAM (8 GB bei der Special Edition) Interner Speicher 64, 128 und 256 GB interner Speicher (Special Edition nur 128 GB) Kamera hinten 12 MP Cam, Sony IMX386-Sensor, f/1.8-Blende, 4 Achsen OIS, 1,25 µm große Pixel Kamera vorne 5 MP Front-Cam OS Android 7.0 Marshmallow mit MIUI 9 Akku 3.400 mAh mit Quick Charge 3.0 Konnektivität WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB Typ-C Features Ultraschall-Näherungssensor, piezoelektrisches Schallsystem, globales LTE Maße 151,8 mm x 75,5 mm x 7,7 mm Gewicht 185 Gramm

Xiaomi Mi Mix 2 Hardware

Erneut setzen die Chinesen wieder auf den aktuellen Spitzen-SoC von Qualcomm — dieses Jahr ist das eben aktuell der Snapdragon 835. Dem werden 6 GB RAM und wahlweise 64, 128 oder 256 GB interner Speicher zur Seite gestellt. Es wird zudem noch eine Special Edition geben, die mit 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher angeboten wird.

Highlight des Smartphones ist natürlich auch dieses Jahr wieder das Display, welches im neuen Modell auf eine 18:9-Ratio setzt anstelle der 17:9 des Vorgängers. Das Panel löst mit 2.160 x 1.080 Pixeln auf, man bleibt der FullHD-Auflösung also treu, hat das Display insgesamt aber auf 5,99 Zoll eingedampft.

Am unteren Rand seht ihr auch die Front-Cam, die also ihre ungewöhnliche Position beibehält und erneut mit einem 5-MP-Sensor bestückt wurde. Hinten kommt die identische 12-MP-Kamera zum Einsatz, die wir schon aus dem Xiaomi Mi6 kennen, allerdings in einfacher Ausführung und nicht als Dual-Cam. Mit von der Partie ist auch hier wieder die optische 4-Achsen-Bildstabilisierung, zudem eine f/1.8-Blende und 1,25 µm große Pixel.

Was die Cam tatsächlich auf dem Kasten hat, muss erst der Test beweisen, Xiaomi selbst zeigt uns vorab aber bereits drei Beispiel-Fotos, die uns von den Fähigkeiten der Kamera überzeugen sollen:

Der Sound wird erneut über ein piezoelektrisches Schallsystem erzeugt, aber dieses mal verzichtet man nicht auf einen Lautsprecher, so dass die Audio-Qualitäten des Mi Mix 2 deutlich besser sein als die des Vorgängers.

Nicht unerwähnt lassen sollen wir unbedingt die LTE-Qualitäten des Smartphones. Zumeist schauen die Xiaomi-Fans außerhalb Chinas in die Röhre, weil nicht die globalen LTE-Bänder und -Frequenzen unterstützt werden. Das hat Xiaomi dieses mal erfreulicherweise anders gelöst und unterstützt 4 Bänder. Da auch die Bänder 7 und 20 dabei sind, ist das Mi Mix 2 auch für deutsche Smartphone-Nutzer interessant.

Beim Akku ist Xiaomi der Meinung, dass 3.400 mAh ausreichen, was durchaus auch schlüssig klingt, da ja auch das Display deutlich verkleinert wurde gegenüber dem ersten Mi Mix. Was die Software angeht, verpasst Xiaomi dem Android (wird noch mit Android 7.0 Nougat ausgeliefert) seinen eigenen Anstrich mit der MIUI 9-Oberfläche.

Xiaomi Mi Mix 2 Design und Verarbeitung

Wie schon im Vorjahr liegt auch bei diesem Modell der Schwerpunkt klar auf dem Display, welches fast die komplette Front einnimmt. Die Ränder an den Seiten und oberhalb des Displays sind minimal und auch das „Kinn“ unterhalb des Panels hat Xiaomi nochmals um 12 Prozent verkleinern können.

Wie bereits erwähnt findet sich dort unten dann auch die Front-Kamera und auch der winzige Speaker ist auf der Front — allerdings oben — zu erkennen. Neben dem Lautsprecher befindet sich der Näherungssensor, der auch dieses mal wieder über Ultraschall-Technik realisiert wurde.

Den Kopfhöreranschluss sucht ihr an diesem 7,7 mm dünnen Smartphone vergebens, geladen wird natürlich weiterhin via USB-Typ-C. Beim Material vertraut das chinesische Unternehmen auf Keramik und einen Aluminiumrahmen. Optisch haut Xiaomi vor allem bei der Special Edition nochmal extra auf den Putz. Das Smartphone wird hier in schwarze oder weiße Keramik gehüllt, die Kamera und der Fingerabdrucksensor in einen vergoldeten Ring eingefasst.

Xiaomi Mi Mix 2 Preis und Verfügbarkeit

Der Verkaufsstart gilt erst mal nur für China und wie ihr es euch sicher schon denken konntet, wird auch dieses Xiaomi-Smartphone nicht offiziell seinen Weg nach Deutschland finden. Xiaomis Strategie klingt da manchmal wenig schlüssig: Während wir hier ein global LTE-taugliches Smartphone sehen, welches nur in Fernost vertrieben wird, bringt Xiaomi das Android One-Smartphone Mi A1 auch in verschiedene europäische Länder, verzichtet aber dafür auf viele für Europa wichtige LTE-Bänder.

Preislich geht es mit dem Mi Mix 2 schon bei umgerechnet etwas mehr als 420 Euro los für die Version mit 64 GB. Will man das Mi Mix 2 mit 128 bzw. 256 GB Speicher erwerben, werden etwa 460 Euro bzw. etwa 510 Euro fällig. Die Special Edition bietet 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher und wird in China für 4699 RMB angeboten, umgerechnet also knapp 600 Euro.

Wie immer könnt ihr auch beim Mi Mix 2 wieder den Weg über die einschlägig bekannten Importhändler gehen, müsst dabei aber natürlich auch mit den entsprechenden Mehrkosten rechnen.

via Xiaomi