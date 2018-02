Samsung Galaxy S9 und S9+: Technische Daten und Bilder

Wenn Samsung in wenigen Tagen den Schleier lüftet und seine neuen Premium-Smartphones im Rahmen des Mobile World Congress enthüllt, werden wir nicht sehr viel Überraschendes zu sehen bekommen. Das liegt zum einen, weil man sich bei Samsung stark am Galaxy S8 orientiert und den Nachfolger eher punktuell verbessert. Zum anderen hat das aber auch damit zu tun, dass die Modelle Galaxy S9 (Modell-Nummer: SM-G960) und S9+ (Modell-Nummer: SM-G965) vom wie immer aufmerksamen Roland Quandt von WinFuture.de nun ziemlich komplett geleakt wurden. Wir sehen die beiden Smartphones also nicht nur auf vielen Produktbildern, sondern bekommen auch die meisten Fakten zu den technischen Daten mitgeliefert.

Wie gewohnt werden wir zwei unterschiedlich große Modelle zu sehen bekommen: Einmal mit 5,8 und einmal mit 6,2 Zoll und jeweils mit 1440p-Auflösung im bewährten 18,5:9-Format. Ebenso kennen wir es schon von Samsung, dass unterschiedliche Regionen mit unterschiedlichen Prozessoren bedacht werden. Bei uns in Europa wird es anstelle des Snapdragon 845 demnach der Exynos 9810 von Samsung sein, dessen acht Kerne mit bis zu 2,9 GHz takten. Hier habt ihr die Specs im Überblick:

Samsung Galaxy S9 Technische Daten

Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Display 5,8 Zoll großes Super AMOLED-Display mit QHD+-Auflösung von 1.440 x 2.960 Pixeln, 18,5:9-Format 6,2 Zoll großes Super AMOLED-Display mit QHD+-Auflösung von 1.440 x 2.960 Pixeln, 18,5:9-Format Prozessor Samsung Exynos 9810, Octa-Core-SoC (4 x 2.9GHz + 4 x 1.9GHz) (Europa),

Qualcomm Snapdragon 845 Octa-Core-SoC (4x 1,7 + 4x 2,6 GHz) (USA, andere Regionen) Arbeitsspeicher 4 GB 6 GB Hauptspeicher 64 GB UFS 2.1, per microSD-Karte um bis zu 400 GB erweiterbar Betriebssystem Android 8.0 Oreo Hauptkamera 12 MP, 2 Blenden: f/1.5 und f/2.4, Laser- und Dual-Pixel-Autofokus, OIS Dualkamera mit Laser- und Dual-Pixel-Autofokus, OIS, Sensor 1: 12 MP f/1.5 & f/2.4 Blende; Sensor 2: 12 MP f/2.4 Blende Frontkamera 8 MP mit f/1.7-Blende und Autofokus Akku 3.000 mAh, Wireless Charging 3.500 mAh, Wireless Charging IP-Zertifizierung zertifiziert nach IP68 Konnektivität Bluetooth 5.0, LTE, USB-Typ-C-Anschluss Besonderheiten Iris-Scanner-Sensoren, Fingerabdruckleser, Gesichtserkennung, Stereo-Lautsprecher, Dual-SIM optional Verfügbare Farben Midnight Black, Titanium Gray, Lilac Purple, Coral Blue

„Lilac Purple“ heißt die neue Farbe, die gegenüber dem Vorjahr dazu kommt und die ihr auf dem Bild sehen könnt. Wird sicher seine Anhänger finden, aber noch wichtiger finde ich das andere Design-Detail, welches sich im Vorfeld bereits abzeichnete und am Ende der Woche mit der offiziellen Vorstellung dann Gewissheit wird: Samsung hat — wie zu hoffen war — die Rückseite ein wenig neu sortiert bzw. die Elemente neu angeordnet.

Im letzten Jahr ärgerten wir uns darüber, dass der Fingerabdrucksensor ungünstig direkt neben dem Kamerasensor angebracht wurde. Ab sofort befindet er sich unterhalb der Kamera, sollte dort also deutlich besser erreichbar sein. Auf dem folgenden Bild seht ihr zudem einen der wichtigsten Unterschiede zwischen dem Galaxy S9 und der Plus-Variante: Letztere kommt nämlich mit einer Dual-Cam, wobei die beiden Kameras der neuen Design-Idee folgend ebenfalls untereinander angebracht wurden.

Wenn wir schon bei den Kameras sind, können wir auch direkt darüber sprechen, was sich hier getan hat, bzw. welche Unterschiede es zwischen beiden neuen Modellen gibt. Wie jedes Jahr beteuert Samsung auch dieses mal wieder, dass man die eh schon gute Kamera nochmals verbessert hat und wie wir wissen, halten die Koreaner diesbezüglich ja definitiv auch Wort und übertreffen sich Jahr für Jahr selbst.

Damit man auch in diesem Jahr wieder zu den führenden Smartphones bezüglich der Kamera zählen, hat sich Samsung für variable Blenden entschieden. Wer aufmerksam die Specs gelesen hat, wird dort bereits gelesen haben, dass ihr die Wahl zwischen f/1.5 und f/2.4 wählen könnt. Bei der Dual-Cam-Variante im Plus-Modell kommt eine zweite Kamera mit ebenfalls einer f/2.4-Blende dazu.

Weitere Fakten zu den Cams: Ein Laser- und Dual-Pixel-Autofokus wurden kombiniert, alle Kameras auf der Rückseite bieten 12 Megapixel und sind zudem mit optischer Bildstabilisierung ausgestattet. Slo-Mo-Aufnahmen sollen mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde möglich sein, wobei wir noch nicht wissen, mit welcher Auflösung das geschieht. Vorne wird in beiden Smartphones ein 8 MP-Shooter mit f/1.7-Blende und Autofokus sitzen.

Logischerweise bekommen wir auf dem mit 2.960 x 1.440 Pixeln auflösenden Super AMOLED-Display Android 8.0 zu sehen, ebenso logisch mit der Samsung-üblichen Anpassung der Software, in diesem Fall die „Samsung Experience 9.0“.

Während der Speicher mit 64 GB Größe bei S9 und S9+ identisch sind, unterscheiden sich die beiden Handsets beim Arbeitsspeicher: 4 GB müssen den Nutzern des Galaxy S9 reichen, das Spitzenmodell hingegen bietet 6 GB. Auch beim Akku packt man beim Plus-Modell natürlich noch ein wenig was drauf: Anstelle der 3.000 mAh beim S9 gibt es dort dann 3.500 mAh. Die Akkus werden per USB-Typ-C-Anschluss geladen und fast unnötig zu erwähnen sind die Möglichkeiten, den Akku sowohl induktiv als auch per Quick Charging zu laden.

Wenn wir schon bei den Dingen sind, die vom Vorjahr übernommen wurden: Wieder sind die Smartphones auch per Gesichtserkennung zu entriegeln, auch die IP68-Zertifizierung haben beide Geräte wieder verpasst bekommen. Wer mag, soll sich sowohl beim Galaxy S9 als auch beim Galaxy S9+ alternativ zur normalen Version auch für eine Dual-SIM-Ausführung entscheiden können.

Wie bereits erwähnt, werden wir das S9 wohl voraussichtlich in drei verschiedenen Farben kaufen können, der Preis ist aktuell noch nicht bekannt. Stellt euch aber darauf ein, dass Samsung hier wohl nochmal ein paar Euro gegenüber dem Vorjahr draufpackt. Wir zeigen euch jetzt noch alle Modelle auf den geleakten Bildern — für alles Weitere vertrösten wir euch auf den 25. Februar, wenn beim Mobile World Congress beide Premium-Handsets präsentiert werden. Wir werden vor Ort sein und natürlich entsprechend berichten.

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Quelle: WinFuture.de