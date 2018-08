Egal, ob es um die grüne Revolution auf Samoa, eine Papier-Batterie oder um nachhaltige Daten geht. Das Thema „Umweltschutz“ ist für uns alle relevant. Forscher der Universität Arkansas in den Vereinigten Staaten haben nun herausgefunden, wie sich Graphen zur Erzeugung von unlimitierter Energie nutzen lassen kann. Die neuen Erkenntnisse könnten dabei ein riesengroßer Schritt in Richtung nachhaltige Energieerzeugung sein.

Aber zunächst die Theorie: Graphen ist ein chemisches Element und gleichzeitig ein kleines Wunderwerk. Aufgebaut ist es aus einer einzigen, zweidimensionalen Schicht aus Kohlenstoff. Nachdem die Universität von Manchester das Element im Jahr 2004 isoliert hatte, stellte die Forschung dort heraus, dass dieses 200 Mal so stabil wie Stahl und leitfähiger als jedes andere Element ist.

Die Forscher der Universität von Arkansas haben diese Erkenntnisse nun benutzt, um die Alltagstauglichkeit von Graphen als Energiequelle zu prüfen. Laut dem Team basiert die Forschung auf der Fähigkeit von Graphen, sich in der dritten Dimension zu bewegen, ähnlich wie Wellen auf der Wasseroberfläche. Diese Bewegung kann dabei in Energie umgewandelt werden.

Für das Erforschen dieser Bewegungen haben Forschungsleiter Paul Thibado und sein Team Graphen-Blätter über ein Kupferraster gelegt. Das Kupfer diente dabei als Gerüst, damit sich die Graphen-Atome frei bewegen konnten. Durch die Unterstützung eines Rastertunnelmikroskops (RTM) konnte dann die Bewegung beobachtet werden. Die Forscher konzentrierten sich hierbei recht schnell auf die Bewegung von individuellen Wellen, da diese zu klareren Ergebnissen führten.

Bei der Datenanalyse konnte Thibado sowohl kleine, zufällige Bewegungen (bekannt als Brownsche Bewegung), als auch größere, koordinierte Bewegungen beobachten. Dabei stellte die Gruppe fest, dass auch die Umgebungstemperatur eine Rolle spielt, da die Atome auf einem Blatt Graphen abhängig von dieser vibrieren. Die Vibration führt dabei zu einer Umkehrung der Krümmung dieser Atome und resultiert letztendlich in der Produktion von Energie.